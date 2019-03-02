أمازون تعتزم إطلاق سلسلة متاجر بقالة

تعتزم شركة أمازون إطلاق سلسلة متاجر بقالة على أن تكون أولاها في لوس أنجلس، بحسب ما أفادت به صحيفة وول ستريت جورنال.

وقالت مصادر مطلعة على المشروع للصحيفة إن افتتاح أول المتاجر الجديدة قد يتم بحلول نهاية 2019، مضيفة أن هناك محادثات بشأن إضافة محلات في كل من العاصمة واشنطن وفيلادلفيا وشيكاغو وسان فرانسيسكو وسياتل حيث مقر الشركة.

وتعتزم أمازون التي تجاوزت في نهاية كانون الثاني/يناير أرباحها في الربع الأخير من العام الماضي ثلاثة مليارات دولار فيما ارتفعت إيراداتها بنسبة 20 في المئة إلى حوالي 72.4 مليار دولار، الاستحواذ على عدد من سلاسل بقالة إقليمية.

وكانت أكبر شركة في العالم للتجزئة عبر الإنترنت قد اشترت في عام 2017 سلسلة سوبرماركت هول فودز للبقالة الفاخرة مقابل حوالي 13.7 مليار دولار.

ويرتقب أن تقدم متاجر السوبرماكت الجديدة منتوجات متنوعة أقل سعرا من تلك التي تباع في هول فودز التي لديها 476 محلا في الولايات المتحدة و14 في كندا وسبعة في بريطانيا وتشغل 89 ألف شخص.

وبلغت القيمة السوقية لأمازون بحلول موعد إغلاق التداول في أسواق المال الجمعة 821.1 مليار دولار.