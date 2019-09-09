أمازون توفر 30 ألف فرصة عمل في 2020

أعلنت شركة أمازون عن حاجتها لإشغال 30 ألف وظيفة مع مطلع عام 2020 لتلبية الطلب المتزايد في خدماتها.

وسينظم عملاق التجارة الإلكترونية معارض توظيف مختلفة في الولايات المتحدة من أجل اختيار الموظفين.

وتتراوح الوظائف المطلوبة ما بين مهندسي الحاسوب وعمال الشحن، إذ يتوقع أن تتجاوز الرواتب لبعض الوظائف 100 ألف دولار سنويا، وسيكون الحد الأدنى قرابة 15 دولارا في الساعة لبعض العمال.

وقالت الشركة إن الوظائف ستكون للباحثين عن عمل دائم، والتي ستترافق مع جميع المزايا والمنافع التي يحصل عليها الموظفون حاليا في الشركة.

وابتداء من 17 سبتمبر ستعقد الشركة معارض للتوظيف، في كل من: أرلينغتون وبوسطن وشيكاغو ودالاس وناشفيل وفي سياتل أيضا.

ويقدر عدد موظفي الشركة حاليا بأكثر من 650 ألف شخص يعملون في جميع أنحاء العالم، ويتوقع أن يرتفع هذا العدد خلال السنوات القليلة المقبلة، إذ تبني الشركة حاليا مقرا ثان في أرلينغتون بولاية فيرجينيا، حيث يتوقع أن توظف نحو 40 ألف شخص.

وأشارت الشركة أن نحو 1000 خبير في التوظيف سيساعدون المرشحين والراغبين بالعمل لدى في أمازون وتحضيرهم للمقابلة وإعطائهم معلومات أكثر حول الوظائف والمهام الموجودة.