أمازيغ المغرب الكبير يكسرون الحدود بـ'أسقاس أمغاز'

احتفل أمازيغ العالم ليل الجمعة برأس السنة الأمازيغية "يناير"، وبهذه المناسبة طغت عبارات المباركة على تعليقات وتدوينات أمازيغ المغرب الكبير.

فعبارة "أسقاس أمقاس" جمعت أمازيغ تونس والجزائر وليبيا والمغرب على تويتر وفيسبوك، وأجمع المعلقون من خلالها على رابط الدم الذي يجمع سكان شمال أفريقيا قاطبة.

وبالمناسبة غرد ناشط جزائري قائلا "بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة 12 يناير 2969 أتمنى سنة سعيدة لكافة الشعب الجزائري ولأمازيغ شمال أفريقيا ولجميع الأمازيغيين عامة أينما كانوا".

وكتبت مغردة ليبية "أسڨاز أمڨاز 2969 سنة سعيدة للأمازيغ وخاصة أمازيغ ليبيا لي مهضوم حقهم".

من جانبها غردت مغربية "أسكاس أماينو شعب ثيموزغا العظيم".

الناشط الليبي مادغيس ؤمادي كتب بالحرف العربي لكن باللغة الأمازيغية في تدوينة على صفحته في فيسبوك "أسوگاس د أنمار" ثم قدم ترجمة عربية لمتابعيه من غير الناطقين قائلا "عام النماء والرخاء والبركة".

يذكر أن زوجة السفير الأميركي بالجزائر شاركت الأمازيغ في احتفالاتهم برأس السنة الأمازيغية بتدوينة على صفحتها على فيسبوك، قدمت من خلالها تهانيها بحلول العام الأمازيغي الجديد.

كما نشرت زوجة السفير جون ديروشر صورا لها بالزي الأمازيغي الجزائري الأصيل.

ويحتفي أمازيغ شمال أفريقيا في الـ12 من كانون الثاني/يناير كرأس للسنة الزراعية، تخليدا لمآثر القائد التاريخي شيشناق الذي تقول الأساطير إنه اعتلى الحكم في مصر الفرعونية عام 940 قبل الميلاد.

المصدر: أصوات مغاربية