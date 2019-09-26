أمام الأمم المتحدة.. عباس يحذر إسرائيل من ضم أراض فلسطينية

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس إنه سينهي العمل بكل الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل في حال أقدم رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو على ضم جزء من الضفة الغربية.



وفي سبتمبر الحالي، استبق نتانياهو الانتخابات التشريعية في إسرائيل، بالتعهد بضم غور الأردن وشمال البحر الميت، في مساحة توازي ثلث الضفة الغربية المحتلة.

وقال عباس إنه "في حال أقدمت أي حكومة إسرائيلية على تنفيذ ذلك، فإن جميع الاتفاقات الموقعة وما ترتب عليها من التزامات ستكون منتهية".



وتابع الرئيس الفلسطيني "من حقنا الدفاع عن حقوقنا بالوسائل المتاحة، مهما كانت النتائج، و سنبقى ملتزمين بالشرعية الدولية ومحاربة الإرهاب".



وكان عباس حذر من خطوات مماثلة في يوليو، من دون اتخاذ إجراءات.