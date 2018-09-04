'أمان مفقود'.. صحافيات مصريات يروين معاناتهن مع التحرش

مصطفى هاشم/ خاص بـ"موقع الحرة"
أثارت شكوى مقدمة من صحافية ضد زميلها اتهمته فيها بالتحرش اللفظي والجسدي في مؤسسة صحافية مصرية الكثير من الجدل والنقاش حول التحرش داخل المجتمع الصحافي والإعلامي في العالم العربي.
وقدمت الصحافية أدلة على تحرش زميلها في المؤسسة إلى النيابة العامة التي تتولى التحقيق، مناشدة نقابة الصحافيين بالوقوف معها، لكن الصحافي نفى التهمة وقال إنه مستعد للتحقيق.
وتسلط الواقعة الضوء على التحرش داخل أماكن العمل، الذي نادرا ما يخرج للنور خاصة في المجتمعات المحافظة.
"أمان مفقود"
هو اسم لفيلم وثائقي تعمل عليه حاليا الصحافية نهى لملوم وزوجها الصحافي يحيى صقر، يرصد قصص خمس صحفيات مصريات تعرضن للتحرش الجنسي، تظهر ثلاثة منهن في الفيلم.
تعرضت إحداهن للتحرش من رئيسها في العمل فدخلت في نوبة اكتئاب، وتعرضت أخرى للتحرش من مصدر، فاختارت اعتزال المهنة، فيما تعرضت ثالثة للتحرش من زميلها المصور، فتركت العمل كمصورة ميدانية.
وتقول نهى لـ"موقع الحرة" إنها تهدف من خلال الفيلم إلى إيجاد بيئة عمل آمنه تدعم حماية الصحافيات، من أجل العمل بأريحية وأمان، مطالبة بتزويد صالات التحرير بكاميرات وبوجود صالات مفتوحه بلا أبواب مغلقة.
وتضيف أنها عانت من أجل إقناع بعض زميلاتها للتحدث عما حصل لهن، لكن الأمل في تشجعيهم على الحديث ازداد بعد ظهور هاشتاغ حملة #me_too .
"من دون شكاوى رسمية"
عندما كانت حنان فكري عضوة في مجلس نقابة الصحافيين كانت تأتيها الكثير من الشكاوى من صحافيات سواء كن فتيات أو سيدات متزوجات مطالبين إياها بالتدخل ولكن "من دون شكوى رسمية أو ذكر الواقعة لأنهن يبحثن عن لقمة العيش ويخافن عليها"، حسب ما تقول فكري لـ"موقع الحرة.
وتشير فكري إلى أن المجتمع الصحافي هو "مجتمع أصغر يعبر عن المجتمع الأكبر".
وحسب دراسة أجرتها الأمم المتحدة عام 2013، يتعرض 99 في المئة من النساء المصريات للتحرش الجنسي بجميع أنواعه.
وترى فكري أن أسباب عدم إفصاح الصحافيات عن التحرش تعود لكون "الثقافة الشرقية تدين المرأة وتحولها لجانية من خلال عبارات "هي اللي اديته ريق، أصل مظهرها".
وتقول لـ"موقع الحرة" إن "المفترض أن مظهرها لا يكون دافعا للتحرش، واتهام المرأة بأنها هي التي تدفع الرجل للتحرش بمظهرها هو إهانة للرجل بأنه يتحرش بأي شيء من دون تفكير".
وتشير إلى أن قضايا التحرش تأخذ وقتا طويلا، وحتى يتم إصدار القرار فالمرأة هي المتهمة، وإذا أدين الرجل فإن المرأة ستكون سمعتها شوهت.