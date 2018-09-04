'أمان مفقود'.. صحافيات مصريات يروين معاناتهن مع التحرش

مصطفى هاشم/ خاص بـ"موقع الحرة" أثارت شكوى مقدمة من صحافية ضد زميلها اتهمته فيها بالتحرش اللفظي والجسدي في مؤسسة صحافية مصرية الكثير من الجدل والنقاش حول التحرش داخل المجتمع الصحافي والإعلامي في العالم العربي. وقدمت الصحافية أدلة على تحرش زميلها في المؤسسة إلى النيابة العامة التي تتولى التحقيق، مناشدة نقابة الصحافيين بالوقوف معها، لكن الصحافي نفى التهمة وقال إنه مستعد للتحقيق. وتسلط الواقعة الضوء على التحرش داخل أماكن العمل، الذي نادرا ما يخرج للنور خاصة في المجتمعات المحافظة. "أمان مفقود" هو اسم لفيلم وثائقي تعمل عليه حاليا الصحافية نهى لملوم وزوجها الصحافي يحيى صقر، يرصد قصص خمس صحفيات مصريات تعرضن للتحرش الجنسي، تظهر ثلاثة منهن في الفيلم.

تعرضت إحداهن للتحرش من رئيسها في العمل فدخلت في نوبة اكتئاب، وتعرضت أخرى للتحرش من مصدر، فاختارت اعتزال المهنة، فيما تعرضت ثالثة للتحرش من زميلها المصور، فتركت العمل كمصورة ميدانية. وتقول نهى لـ"موقع الحرة" إنها تهدف من خلال الفيلم إلى إيجاد بيئة عمل آمنه تدعم حماية الصحافيات، من أجل العمل بأريحية وأمان، مطالبة بتزويد صالات التحرير بكاميرات وبوجود صالات مفتوحه بلا أبواب مغلقة.