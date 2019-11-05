"أمسية الملهى الليلي مع ملاكم".. زوجة رياض محرز تخرج عن صمتها وتعلق على "صدمة" نجم مانشستر سيتي

يتابع جمهور نجم الكرة الدولي الجزائري رياض محرز تفاصيل ما ورد في تقرير نشرته صحيفة ميرور البريطانية حول زوجته ريتا جوهال، التي قال التقرير إنها قضت أمسية في ملهى ليلي على مائدة الملاكم الأميركي ديونتاي وايلدر.

التقرير قال إن نجم مانشستر سيتي رياض محرز أصيب بـ"صدمة" حين علم أن زوجته ريتا (25 عاما) قضت في 25 أغسطس أمسية في ملهى ليلي معروف في مدينة مانشستر مع الملاكم وايلدر.

وأنجبت ريتا وهي بريطانية من أصول هندية لمحرز ابنتين من زواج بدأ عام 2015. ومحرز معروف بتواضعه وسلوكه الجيد، وحرصه على الالتزام بالدين الإسلامي، حيث أنه لا يشرب الكحول. وقال التقرير إن زوجته كانت في "حالة انسجام كامل" مع الملاكم الأميركي.

الزوجة بدورها وبعد أن انتشر التقرير على نطاق واسع بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ردت على إنستغرام بالقول إن ما جاء في التقرير هو "كذب وافتراء" وأن الجلسة كانت لأمور تتعلق بـ"العمل".

وقالت في منشورها: "رسالة لمن لا عقل لهم، الذين لم أكن أعرف بوجودهم قبل ظهور إنستغرام. أغلقوا أفواهكم. هذا كذب وافتراء. نحن لم نتحدث سوى عن العمل. لا يوجد أي شخص تعرض للصدمة" في إشارة إلى ما ذكره تقرير الصحيفة البريطانية من أن محرز أصيب بـ"صدمة" بعد علمه باللقاء الذي جرى بين زوجته والملاكم وايلدر.

وكانت ريتا في وقت سابق قد أحرجت اللاعب الدولي حين انتشر لها مقطع فيديو وهي تمارس قيادة السيارة بوضعية غير آمنة.