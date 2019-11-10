أمطار غزيرة على الإمارات.. ومقاطع فيديو ترصد المياه في مراكز تسوق

شهدت الإمارات الأحد هطول إمطار غزيرة في مدن دبي وأبوظبي والشارقة والفجيرة ورأس الخيمة، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية.

وأدت الأمطار إلى ارتفاع منسوب المياه في بعض شوارع دبي.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها ناشطون على تويتر تسرب المياه إلى أسواق تجارية كبيرة في المدينة.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تغريدة على تويتر إن الفرق المتخصصة في شركة إعمار قامت بتنفيذ أعمال الصيانة والتنظيف اللازمة عقب تسرب المياه لعدد محدود من المحال وبعض المرافق فى دبي مول نتيجة لغزارة هطول الأمطار.

تسير مياه الأمطار إلى دبي مول.