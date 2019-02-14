أمك على حق: النوم علاج!

عادة ما تنصح الأمهات أبناءهن بالنوم للتعافي من البرد. على ما يبدو، فإن النصيحة صحيحة من الناحية العلمية.

واكتشف باحثون ألمان أن النوم يعزز كفاءة خلايا مناعية معينة من خلال تحسين فرص تعلقها بالخلايا المصابة بفيروسات وتدميرها في النهاية.

واستطاعوا أن يبرهنوا أن قلة النوم وكذلك فترات التوتر الطويلة تؤدي إلى رفع مستويات الهرمونات التي تعرقل فيما يبدو عملية الانتقال التي تساعد في تنشيط البروتينات اللازمة للتصدي للأمراض.

وقال الباحث بجامعة توبينن بألمانيا ستويان ديميتروف "إذا أراد إنسان أن يقوي جهاز المناعة فعليه أن يحصل على كمية النوم المطلوبة كل ليلة وأن يتجنب التوتر المزمن".