أمم أفريقيا: الجزائر إلى ثمن النهائي

أنهى المنتخب الجزائري الاثنين منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الأمم الأفريقية في كرة القدم، بتحقيق فوزه الثالث في ثلاث مباريات، بنتيجة عريضة على تنزانيا 3-صفر، حاسما الصدارة لصالحه، منتقلا إلى ثمن النهائي برفقة السنغال الفائزة بالنتيجة ذاتها على كينيا.

وأنهت الجزائر المجموعة برصيد تسع نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن السنغال التي حققت 6 نقاط، بينما اكتفت كينيا بالمركز الثالث مع 3 نقاط، حيث بات مصير مشاركتها في ثمن النهائي مرتبطا بنتائج المجموعات الأخرى، لتبيان ما إذا كانت قادرة على حجز مقعدها ضمن أفضل أربعة منتخبات تحل ثالثة في المجموعات الست للبطولة المقامة في مصر.

وحقق ثعالب الصحراء بإشراف المدرب جمال بلماضي الفوز الثالث تواليا في دور أول حافظوا فيه على نظافة شباكهم.

وفي المباراة على ملعب السلام في القاهرة، حسم المنتخب الجزائري نتيجة مباراته ضد تنزانيا في أواخر الشوط الأول الذي شهد تسجيل الأهداف الثلاثة عبر إسلام سليماني وثنائية آدم وناس.