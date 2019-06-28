أمم أفريقيا.. المغرب يتأهل لدور الـ16

ضمن المنتخب المغربي التأهل إلى الدّور ثمن النهائي في منافسات كأس أفريقيا بمصر، بعد فوزه، الجمعة، على كوت ديفوار بهدف لصفر على أرضية "استاد السلام" بالقاهرة.

وسجلّ يوسف النصيري هدف الفوز في الدقيقة 25 من الشوط الأول.

وشهدت المقابلة سيطرة شبه كلّية لـ"أسود الأطلس" على معظم أطوارها، وحاول الإيفواريون الاستفاقة في آخر اللحظات لكن دون جدوى.

وضيع زراوي هدفا محققا في الوقت بدل الضائع، عندما أهداه بوصوفة كرة طائرة حوّلها بقدمه اليمنى إلى مرمى الخصم، لكنّ العارضة صدّتها.

وبهذا النتيجة يلتحق المغرب بكل من مصر والجزائر في الدور الـ16.

المصدر: أصوات مغاربية