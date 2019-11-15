أمم أفريقيا.. تونس تهزم ليبيا برباعية وتتصدر مجموعتها

فاز المنتخب التونسي لكرة القدم على ضيفه وجاره الليبي بأربعة أهداف لهدف، الجمعة، على الملعب الأولمبي برادس في الجولة الأولى من منافسات المجموعة العاشرة ضمن تصفيات كأس أمم افريقيا 2021 لكرة القدم.



وسجل وهبي الخزري (في الدقيقة 33 من ركلة جزاء والدقيقة 88) وسيف الدين الخاوي (في الدقيقتين 41 و52) أهداف تونس، وحمدو الهوني (في الدقيقة 45) هدف ليبيا.



وتصدرت تونس الترتيب بفارق الأهداف عن تنزانيا الفائزة على غينيا الاستوائية بهدفين لهدف.



وخاض المنتخبان المباراة تحت قيادة مدربين جديدين، هما منذر الكبير الذي عين مدربا لتونس بديلا للفرنسي ألان جيريس بعد أمم افريقيا 2019 في مصر، والتونسي فوزي البنزرتي الذي استلم مهام قيادة الجهاز الفني لليبيا في أواخر أكتوبر الماضي.



وفرض يوسف المساكني نفسه نجما للمباراة، إذ كان وراء كل محاولات أصحاب الأرض الخطرة، والتي بدأها لاعب الدحيل القطري برأسية رائعة إثر ركلة ركنية، لكن حارس مرمى ليبيا محمد نشنوش أبعدها ببراعة في الدقيقة 16.



وكان المساكني وراء الهدف الأول لتونس بعدما تعرض للعرقلة من المدافع الليبي ناجي دراء ليحتسب الحكم المصري محمود البنا ركلة جزاء سددها الخزري وصدها نشنوش لترتد للاعب سانت إتيان الفرنسي الذي تابعها داخل المرمى.



ومرر المدافع أيمن عبد النور، الذي عاد إلى تشكيلة تونس بعد غياب منذ مشاركته في كأس أفريقيا 2017، كرة طويلة إلى المساكني لعبها بدوره بذكاء إلى الخاوي سددها أرضية في شباك نشنوش الذي حاول إبعادها دون جدوى (في الدقيقة 41).



ولكن الفريق الضيف قلص الفارق بعدما لعب محمد صولة ركلة حرة قصيرة إلى مؤيد لافي ومنه خادعة إلى الهوني سددها مباشرة في مرمى فاروق بن مصطفى (في الدقيقة 45).



وكانت ليبيا قريبة من إدراك التعادل إثر خطأ فادح من المدافع ياسين بن مرياح في تمرير الكرة لتصل إلى أنيس سالتو سددها بقوة صدها فاروق بن مصطفى ببراعة إلى ركنية (في الدقيقة 51).



ومن نفس الكرة سجلت تونس الهدف الثالث عندما انفرد المتألق سيف الدين الخاوي من منتصف ملعب منتخب بلاده بعدما استلم تمريرة خلف المدافعين ليضعها بسهولة في شباك نشنوش (في الدقيقة 52).



وأبى المساكني إلا أن ينهي المباراة ببصمة بعدما ساهم بالهدف الرابع إثر كرة طويلة فشل سند الورفلي في إبعادها لتصل إلى البديل أنيس البدري ومنه إلى الخزري الذي لم يجد صعوبة في إيداعها المرمى (في الدقيقة 88).