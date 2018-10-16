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مصر

أمم أفريقيا.. مصر وتونس إلى النهائيات

جانب من مشجعي منتخب مدغشقر-أرشيف

حجزت منتخبات مصر وتونس والسنغال الثلاثاء بطاقتها إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقررة العام المقبل في الكاميرون، والتي ستشهد حضور ضيف جديد هو منتخب مدغشقر الذي حقق إنجازا تاريخيا بتأهله للمرة الأولى.

وجاء تأهل تونس بعد فوزها على النيجر(1-2) وتصدرها المجموعة العاشرة، التي تأهلت عنها مصر أيضا بعد فوزها على سوازيلاند (0-2).

وحققت مدغشقر فوزا على غينيا الاستوائية (0-1)، رافعت به رصيدها إلى 10 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن السنغال المتصدر التي ضمنت تأهلها للمرة 15 بفوزها القاتل على مضيفتها السودان بالنتيجة ذاتها.

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