تصفيات "أمم أفريقيا 2021".. خماسية جزائرية في مرمى زامبيا

فاز المنتخب الجزائري لكرة القدم على نظيره الزامبي، الخميس، بخمسة أهداف مقابل صفر، في اللقاء الذي جمعهما برسم التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا المقررة في الكاميرون العام المقبل 2021.

وعلى أرضية ملعب مصطفى شاكر القريب من العاصمة الجزائرية، خاض محاربو الصحراء أول لقاء رسمي لهم بعد تتويجهم باللقب الأفريقي خلال بطولة كأس أمم أفريقيا التي جرت الصيف الماضي في مصر.

ودخل المنتخب الجزائري المقابلة بقوة لكن رفاق رياض محرز لم يتمكنوا من الوصول إلى شباك المنافس بسهولة حتى قرب انتهاء الشوط الأول.

وفي الدقيقة 43 من زمن المباراة، وقبل نهاية المرحلة الأولى، تمكن المدافع رامي بن سبعيني من توقيع الهدف الأول برأسية بعد استقباله للكرة من ضربة ركنية أسكنها شباك الحارس الزامبي.

الهدف الثاني جاء عن طريق ضربة جزاء أعلنها الحكم إثر عرقلة يوسف بلايلي في منطقة الجزاء.

الضربة حولها بغداد بونجاح إلى هدف في الدقيقة 66 من زمن المباراة.

وفي الدقيقة 75 عمق يوسف بلايلي الفارق بتوقيعه الهدف الثالث قبل أن يضيف البديل هلال سوداني الهدف الرابع في الدقيقة 86.

في الدقيقة 90 استطاع بغداد بونجاح الانفلات من المراقبة، موقعا هدفه الثاني والخامس لفريقه.

يذكر أن الفريق الزامبي ظهر بشكل جيد خلال بدء اللعب، لكن أداءه تراجع مع مرور الوقت ما أتاح الفرصة أمام لاعبي المدرب جمال بلماضي من صنع اللعب بطريقة مغايرة عن الشوط الأول.

ويخوض المحاربون لقاءهم التالي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021، ضد منتخب بوتسوانا .