أمم أوروبا.. بلجيكا تواصل تألقها وتهزم روسيا برباعية

قاد الشقيقان إدين وثورغان هازار منتخب بلدهما بلجيكا إلى مواصلة العلامة الكاملة في تصفيات كأس أوروبا 2020 في كرة القدم، بمساهمتها في الفوز على المضيفة روسيا بأربعة أهداف لهدف، السبت، في سان بطرسبورغ في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة التاسعة.



وفرض إدين، مهاجم ريال مدريد الإسباني نفسه نجما للمباراة بعدما صنع الهدف الأول لشقيقه مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني (في الدقيقة 19) وسجل ثنائية (في الدقيقتين 33 و40)، وعزز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي روميلو لوكاكو بالرابع (في الدقيقة 72)، فيما سجل جورجي دجيكيا (في الدقيقة 79) هدف الشرف لأصحاب الأرض.



ورفع إدين رصيده من الأهداف إلى خمسة في سبع مباريات في التصفيات، وإلى 32 في 104 مباريات مع منتخب بلاده فانفرد بالمركز الثاني على لائحة الهدافين التاريخيين لبلجيكا بفارق هدفين أمام شريكيه السابقين برنار فورهوف وبول فان هيمست، وبفارق 20 هدفا خلف لوكاكو المتصدر.



وجددت بلجيكا فوزها على روسيا بعدما كانت تغلبت عليها بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الأولى في 21 مارس الماضي، وحققت انتصارها التاسع تواليا في التصفيات وحسمت صدارة المجموعة بعدما رفعت رصيدها إلى 27 نقطة بفارق ست نقاط أمام روسيا، علما بأن المنتخبين كانا ضامنين تأهلهما إلى النهائيات.



وكانت بلجيكا بحاجة الى التعادل فقط لضمان إنهاء التصفيات في الصدارة، لكنها واصلت مشواره الرائع في التصفيات وحذت حذو إيطاليا التي حققت بدورها العلامة الكاملة في تسع جولات في التصفيات بعدما تغلبت على مضيفتها البوسنة الجمعة في المجموعة العاشرة.



وفي المجموعة ذاتها انتزعت اسكتلندا المركز الثالث من مضيفتها قبرص عندما تغلبت عليها 2-1 في نيقوسيا.



ومنح راين كريستي (في الدقيقة 12) وجون ماغين (في الدقيقة 53) هدفي اسكتلندا، ويورغيوس إفريم (في الدقيقة 47) هدف قبرص.



وهو الفوز الثاني على التوالي لاسكتلندا والرابع في التصفيات فرفعت رصيدها إلى 12 نقطة وتقدمت بفارق نقطتين عن قبرص التي منيت بخسارتها الخامسة في التصفيات وتجمد رصيدها عند 10 نقاط بفارق الأهداف أمام كازاخستان.