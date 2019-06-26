أمم أفريقيا: زيمبابوي تحرم أوغندا من التأهل

حرم منتخب زيمبابوي نظيره الأوغندي من فرصة التأهل إلى الدور ثمن النهائي بعد أن أجبره على التعادل 1-1 الأربعاء في القاهرة، وذلك ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لكأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر.

وكان المنتخب الأوغندي بحاجة إلى الفوز ليضمن تجاوز دور المجموعات، وذلك للمرة الأولى منذ أن حل وصيفا عام 1978.

وكانت البداية الأوغندية مثالية، إذ افتتحت التسجيل منذ الدقيقة 12 عبر إيمانويل أوكوي الذي كان في المكان المناسب لمتابعة كرة مرتدة من الحارس جورج شيغوفا، بعد تسديدة بعيدة من زميله لومالا عبدو.

ونجحت زيمبابوي في إطلاق المواجهة من نقطة الصفر بفضل خاما بيليات الذي تبادل الكرة مع أوفيدي كارورو قبل أن يتلقفها مباشرة في شباك الحارس دينيس أونيانغو.

ثم توالت الفرص على المرميين وكان بمقدور أي من الفريقين تسجيل أكثر من هدف، لكنهما عجزا عن الوصول الى الشباك كما لعب الحظ دوره، كما في حالة الأوغندي بيفيس موغابي الذي ارتدت محاولته من القائم الأيسر لمرمى جورج شيغوفا.