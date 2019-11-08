أمم إفريقيا تحت 23 عام.. فوز صعب للفراعنة

خطف منتخب مصر فوزا صعبا من نظيره المالي بهدف نظيف الجمعة فى افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة الى أولمبياد طوكيو 2020.

وسجل هدف المباراة الوحيد، مصطفى محمد عن كرة رأسية مستغلا عرضية أحمد أبو الفتوح ليحولها على يسار يوسف كويتا حارس مالي (29).

وعقب الهدف المصري حاول لاعبو مالي العودة فى النتيجة لكن المنتخب المصري تميز بصلابة دفاعية حالت دون الوصول الى مرمى محمد صبحي.

وضغط منتخب مالي مع بداية الشوط الثاني سعيا لإدارك التعادل وسط تراجع دفاعي غير مبرر من جانب الفراعنة وأنقذ محمد صبحي مرماه من هدف مؤكد بتصديه لرأسية علي مالي لترتد الكرة الى ابراهيما كونيا يسددها ترتطم بالقائم الايمن (48).

وحاول المنتخب المالي مجددا لكن الدفاع المصري وقف بالمرصاد.