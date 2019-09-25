أمنستي تدعو قادة العالم إلى إدانة "القمع" في مصر

دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) الثلاثاء زعماء العالم إلى إعلان إدانتهم لـ"قمع" السلطات المصرية للاحتجاجات التي خرجت خلال الأيام الماضية.

وجاءت دعوة المنظمة الدولية بينما يجتمع قادة الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع.

وقالت المنظمة إنها وثقت اعتقالات كبيرة قامت بها قوات الأمن المصرية لصحفيين ومحامين وناشطين وشخصيات سياسية "في محاولة لإسكات المعارضين ومنع حدوث المزيد من الاحتجاجات".

وقالت ناجية بونعيم، نائب المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: "يجب على العالم ألا يقف صامتا بينما يعصف الرئيس السيسي بحقوق المصريين في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير".

ودعت المسؤولة السلطات المصرية إلى "الإفراج الفوري" عن جميع الذين "اعتقلوا بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع".

وقد وثقت منظمة العفو الدولية اعتقال ما لا يقل عن 59 شخصا من خمس مدن خلال الاحتجاجات التي وقعت في يومي 20 و21 سبتمبر، بينما قدرت منظمات حقوقية محلية عدد المعتقلين بالمئات.

وكانت نيابة أمن الدولة قد قررت الاثنين حبس 432 شخصا على خلفية الاحتجاجات الأخيرة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت إليهم عددا من التهم بينها "مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتظاهر بدون تصريح".