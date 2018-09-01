تركيا.. 'أمهات السبت' ممنوعات من التظاهر مجددا

منعت السلطات التركية مجددا "أمهات السبت" اللواتي يتظاهرن منذ أكثر من 23 عاما من التظاهر في وسط إسطنبول، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وتتظاهر مجموعة السيدات التي تحمل اسم "أمهات السبت" أسبوعيا في وسط المدينة التركية، منذ 27 أيار/مايو 1995، للمطالبة بكشف مصير أبنائهن الذين اختفوا في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

وأقامت شرطة إسطنبول السبت حواجز على مقربة من ساحة غلطة سراي وفي جادة الاستقلال لمنع التظاهرة، التي حضرها حوالي 300 شخص، بينهم مسؤولون من حزب الشعب الجمهوري، أبرز أحزاب المعارضة، ونواب من حزب الشعوب الديموقراطي، الموالي للأكراد.

وكانت الشرطة قد تدخلت الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ سنوات لتفريق تظاهرتهن ومنعها، لأن "مجموعات إرهابية تستغلها".

وبررت سلطات اسطنبول منع التظاهرة الأخيرة بأن نداءات للمشاركة فيها قد وجهت عبر مواقع للتواصل الاجتماعي على صلة بحزب العمال الكردستاني المحظور.

وقد وقعت حوادث الاختفاء في أوج تمرد الحزب، الذي بدأ عام 1984 في جنوب شرق البلاد، حيث تعيش أكثرية كردية.