أمهات عمالقة التكنولوجيا

تتغنى الزوجات بالمقولة الشهيرة "وراء كل رجل عظيم امرأة"، ولكن ليست بالضرورة أن تكون الزوجة هي المقصودة، إذ يكشف بعض عمالقة عالم التكنولوجيا عن دور كبير لأمهاتهم في ما هم عليه الآن.

واحتفلت الولايات المتحدة مطلع الأسبوع بعيد الأم والذي يصادف ثاني أحد من أيار/ مايو، ليعبر بعض مدراء الشركات عن حبهم وتقديرهم لتضحيات أمهاتهم بنشر تغريدات أو قصص تتعلق بهم.

وتكشف القصص جانبا غير ظاهر لأصحاب الشركات التي لا يخلو منزل من منتجاتهم التقنية، ورغم الثراء الذي يعيشونه الأن إلا أن بعض أمهاتهم كانوا يبخسون على أنفسهم ثمن فنجان القهوة من أجل توفير أقساط تعليمهم.

ليلي خسروشي

الرئيس التنفيذي لشركة أوبر دارا خسروشي كان قد عرض قصة ملهمة مع والدته خلال مؤتمر العام الماضي والتي كشف فيها عن قصة حياته، وكيف هربت عائلته من موطنها في إيران في 1979 عندما كان يبلغ من العمر 10 أعوام.

ووجد خسروشي الذي ينتمي لعائلة ثرية نفسه يعيش حياة جديدة بالولايات المتحدة وتختلف تماما عما كان عليه الحال في إيران، إذ لم تكن الأوضاع المادية مشابه لحياته السابقة.

وقالت والدته ليلي خسروشي إنها كانت توفر النقود من أجل الأقساط التعليمية لدارا وأخويه، إذ كانت ترى في شراء فنجان القهوة رفاهية تستطيع الاستغناء عنها من أجل توفير النقود.

وقبل تسلم دارا منصب الرئيس تنفيذي لشركة "أوبر" التي تقدر قيمتها بعشرات مليارات الدولارات، كان يعمل رئيسا تنفيذيا لشركة أكسبيديا للحجوزات.

جاكلين غيس

كانت جاكلين في السابعة عشرة من عمرها وفي المرحلة الثانوية من الدراسة عندما ولدت مؤسس أمازون جيف بيزوس.

ولم يحمل جيف اسم عائلة والده الحقيقي تيد جورغينسن الذي انفصل عن والدته بعد عام على ولادته، وبعدها بسنوات تزوجت جاكلين من مهاجر كوبي اسمه ميغال بيزوس، وفقا لكتاب سيرة حياته التي كتبها الصحفي براد ستون.

وينشر جيف في كل عيد أم مقطعا مصورا أو صورة له مع والدته، وقال في تغريدة إنه ربح اليانصيب بحصوله على أمه مقدما شكره لها على كل شيء.

مارسيا دورسي

تعد مارسيا دورسي أكبر المعجبين بشبكة تويتر، كيف لا وهي والدة الرئيس التنفيذي جاك دورسي.

وتنشر دورسي تغريدات بشكل يومي ودوري إذ نشرت أكثر من 55 ألف تغريدة في 13 عاما.

وكان جاك قد قال في تصريحات إنه تعلم درسا هاما من والدته يتعلق بالريادة، إذ كانت تمتلك مقهى صغيرا في سانت لويس وعندما كان يسألها لماذا لا يتم تضخيم هذا المشروع ليصبح سلسلة مقاهي ناجحة، أجابته أن ما يهمها امتلاك مكان خاص بها يخدم المجتمع الذي تعيش فيه ويبعث على الراحة حتى وإن كان صغيرا.

ماي ماسك

​يبدو أن حب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك للشهرة والأضواء قد ورثه عن والدته ماي التي كانت ملكة جمال جنوب أفريقيا وعملت عارضة أزياء لأكثر من خمسة عقود.

وفي عام 2017 كانت ماي ماسك لا تزال تظهر على أغلفة مجلات الموضة وهي في عمر الـ 69 عاما، ما جعلها أكبر عارضة أزياء وصلت لهذا العمر واستمرت بالعمل.

وظهرت ماي مع ابنها إيلون في عدة مناسبات، ولكنها تعتبر مناصرة شرسة له على تويتر، ما يقدم لمحة عن الدعم الذي كان يحظى به خلال نشأته.