'أنظف بنوك أوروبا' ملاذ للمحتالين الروس

منذ أكثر من 5 سنوات يتصدر البنك السويدي سويدبنك (Swedbank Ab) تصنيفات البنوك الأكثر أمانا في أوروبا بشكل منتظم، لكن تصنيفه شهد هذه السنة تراجعا بسبب اتهامات بتورطه في مزاعم غسيل أموال.

وطلبت وزارة المالية السويدية الخميس من القائمين على البنك تقديم توضيحات وافية حول تلك المزاعم التي تضع هذه المؤسسة ذات الصيت العالمي في مصاف البنوك المشكوك في نزاهتها.

غسيل أمول!

وبنى "سويدبنك" سمعته الطيبة منذ سنين، لكن تعامله مع رجال أعمال أقوياء من أوروبا الشرقية، ومجموعة من تجار الأسلحة الكوريين، و"بعض كبار رجال الأعمال الروس" وفق "بلومبيرغ"، وضع سمعته على المحك.

يذكر أن فرع مصرف "دانسكه" في إستونيا اعترف سنة 2018 بضلوعه في فضيحة "أموال قذرة" بلغت 230 مليار دولار، وكان "سويدبنك" مرتبطا بالقضية.

وكان بنك "Danske" مشهورا بين المستثمرين بعدما حقق أرباحا قياسية في عام 2017، لكنه خسر نحو 50 في المئة من قيمته السوقية في العام الماضي بعد اتهامه بالتعامل مع رجال أعمال روس متورطين في غسل أموال "قذرة".

ويقول بيل براودر، وهو مستثمر كرس حياته لملاحقة غسل الأموال، إن وحدة "دانسكه" الإستونية أصبحت مركزا أوروبيا للمحتالين الروس.

وتجري وزارة العدل الأميركية ولجنة الأوراق المالية والبورصات تحقيقا في القضية، ويقول براودر في الصدد إن "دانسكه" تتعاون مع هذه التحقيقات.

تهم بالقتل

يركز براودر على قضية "دانسكه" في محاولة منه لمعرفة هوية المستفيدين من مقتل زميله، سيرجي ماغنتسكي، وهو محام توفي في زنزانة سجن في موسكو بعد فضحه قضية فساد تتعلق بالضرائب.

ويقول براودر في هذا الشأن إن لديه أدلة تشير إلى أن البنوك الشمالية كانت جزءا لا يتجزأ من غسيل الأموال الروسي، والتهم المرتبطة بذلك.

أصابع الاتهام وجهت كذلك إلى الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش، إذ تشير التقارير إلى أنه كان من بين الذين استفادوا من خدمات البنك، وهو يختبئ حاليا في روسيا هربا من تهم الخيانة في وطنه.

ويجري التحقيق أيضا مع Nordea Bank Abp، أكبر بنك في الشمال الأوروبي، حول مزاعم تتعلق بغسيل أموال.

وظهر هذا البنك بشكل بارز فيما يسمى "أوراق بنما" كوسيلة ساعدت العملاء الأغنياء في تجنب الالتزامات الضريبية، وفق "بلومبيرغ".

وقال فيليب ريتشاردز، المحلل في "بلومبيرغ إنتليجنس" في لندن "لقد كانت المؤسسات المالية في دول الشمال منذ سنوات الملاذ الآمن للمصارف الأوروبية".

رونيت غوس رئيس أبحاث البنوك العالمية في سيتي غروب في لندن، يقول من جانبه إن الادعاءات ضد "دانسكه" و "سويدبنك" قد غيرت وجهات النظر حول الملاذ المالي في المنطقة الشمالية.