أميركان إيرلاينز تمدد إلغاء رحلات بوينج ماكس

قالت شركة أميركان أيرلاينز للطيران الأحد إنها ستمدد إلغاء رحلات الطائرة بوينج 737 ماكس إلى 19 آب/ أغسطس، ما سيؤدي إلى وصول عدد الرحلات اليومية الملغاة إلى 115 رحلة أو 1.5 بالمئة من رحلات الشركة اليومية في الصيف.

وفي رسالة للموظفين والعملاء، قال المدير التنفيذي دوج باركر ورئيس الشركة روبرت آيسوم إنهما يعتقدان أن الطائرة سيُعاد اعتمادها مجددا قبل 19 أغسطس آب لكنهما يرغبان في ضمان توافر المصداقية "خلال ذروة موسم السفر ومنح الثقة للعملاء والموظفين فيما يخص خططهم الخاصة بالتنقل".

وفي مارس آذار، منعت شركات الطيران بمختلف أنحاء العالم استخدام طائرات 737 ماكس بعد تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية ومقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 157 شخصا، وذلك بعد خمسة أشهر فقط من كارثة مشابهة لطائرة من نفس الطراز تابعة لشركة ليون إير الإندونيسية ومقتل جميع ركابها وأفراد طاقهما وعددهم 189 شخصا.

وتملك الشركة الأميركية 24 طائرة ماكس وتنتظر استلام 16 طائرة أخرى هذا العام.

وتطور بوينج تحديثا لأحد برامج التحكم بالطائرة يتعلق بمنع التوقف المفاجئ للطائرة وهو موضع تدقيق في الحادثين.