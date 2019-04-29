أميركا.. أعلى معدل إصابة بالحصبة في 25 عاما

قال مسؤولون أميركيون الاثنين إن الولايات المتحدة سجلت 78 حالة إصابة جديدة بالحصبة الأسبوع الماضي ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة منذ بداية العام إلى 704 فيما يمثل أكبر عدد في 25 عاما.

وأكدت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن العدد زاد 1.3 في المئة منذ أحدث إحصاء الأربعاء والذي بلغ 695 حالة.

وسجلت نحو 22 ولاية حالات إصابة بالمرض الشديد العدوى والذي يؤدي للوفاة في بعض الأحيان.

وأفاد مسؤولون اتحاديون بأن نطاق التفشي الحالي اتسع عندما نقل 82 شخصا في 2018 وأكثر من 40 في 2019 الحصبة إلى الولايات المتحدة من دول أخرى خاصة من أوكرانيا وإسرائيل والفلبين.

وسرعان ما انتشر المرض بين الأطفال الذين لم يجر تحصينهم منه.

وتركزت الحالات في مدينة نيويورك، حيث قال مسؤولون إنه جرى تسجيل أكثر من 390 حالة منذ تشرين الأول/ أكتوبر معظمها بين أطفال في تجمعات اليهود المتدينين في بروكلين.

وذكر مسؤولون أن معظم الحالات المسجلة حديثا كانت في نيويورك ولوس أنجلس.