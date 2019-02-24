أميركا: إجراءات لدعم الديمقراطية في فنزويلا

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو السبت إن الولايات المتحدة "ستتخذ إجراءات" لدعم ديمقراطية فنزويلا.

ويلتقي نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، رئيس فنزويلا المؤقت خوان غوايدو في كولومبيا، بحسب أسوشيتدبرس.

ودان بومبيو أعمال العنف التي يرتكبها "زعران/بلطجية" الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وذلك بعد إطلاق قوات الأمن الفنزويلية النار على متظاهرين ما أدى الى مقتل أربعة أشخاص وجرح أكثر من 300 آخرين.

وقال بومبيو على حسابه في تويتر "تدين الولايات المتحدة الهجمات على المدنيين في فنزويلا التي يرتكبها بلطجية مادورو، هذه الهجمات تسببت بحصول وفيات وإصابات".

وأضاف "نعرب عن تعاطفنا العميق مع عائلات الذين قتلوا بسبب هذه الأعمال الإجرامية، ونشاركهم مطالبتهم بالعدالة".

وقتل السبت أربعة أشخاص بينهم فتى يبلغ من العمر 14 عاما، في اشتباكات على الحدود مع البرازيل بين الجيش الفنزويلي ومتطوعين كانوا يحاولون منع الجيش من إعاقة دخول المساعدات، في خضم أزمة إنسانية تعيشها البلاد.

كما أطلقت قوات الرئيس نيكولاس مادورو النار على متظاهرين وأضرمت النار في شاحنات محمّلة بالمساعدات، وجرح المئات عند المعابر الحدودية مع كولومبيا خلال محاولات لإدخال مساعدات.