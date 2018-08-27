أميركا.. اتفاق تجاري جديد مع المكسيك

توصلت الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك إلى اتفاق تجاري الاثنين من المقرر أن يحل محل اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية المعروفة باسم (نافتا)، فيما دعا الرئيس دونالد ترامب كندا إلى التفاوض بشأن اتفاقية تجارة جديدة بين البلدين.

وكان ترامب قد وصف الاتفاق في تغريدة نشرها على تويتر بـ"الصفقة الكبيرة مع المكسيك".

وكثيرا ما وصف ترامب اتفاقية "نافتا" بـ"السيئة جدا للولايات المتحدة"، مفضلا إنهاءها واستبدالها باتفاقيات ثنائية منفصلة مع كل من المكسيك وكندا.

وكانت الأسهم الأميركية ارتفعت الاثنين، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك إلى مستويات قياسية، بعد أنباء عن أن الولايات المتحدة والمكسيك تقتربان من اتفاق تجاري.

وكان وزير الاقتصاد المكسيكي إلديفونسو جواجاردو قال مساء الأحد إن المفاوضات الثنائية مع الولايات المتحدة بشأن مستقبل اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية المعروفة باسم (نافتا) تحقق تقدما وإن المحادثات ستتواصل يوم الاثنين.