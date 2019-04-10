أميركا تحذر مواطنيها من الاختطاف في 35 دولة

حذرت الولايات المتحدة مواطنيها من خطر الاختطاف في 35 دولة، بينها ثماني دول عربية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان على موقعها الإلكتروني الثلاثاء إنها وضعت علامة جديدة هي "K" في تحذيرات السفر لإبلاغ المواطنين الأميركيين "بمزيد من الوضوح عن مخاطر الاختطاف وأخذ الرهائن من قبل جهات إجرامية وإرهابية في جميع أنحاء العالم".

والدوال الـ35 المشار إليها في التقرير بالعلامة الجديدة هي: أفغانستان، الجزائر، أنغولا، بنغلادش، بوركينا فاسو، الكاميرون، جمهورية إفريقيا الوسطى، كولومبيا ، جمهورية الكونغو الديمقراطية، إثيوبيا، هايتي، إيران، العراق، كينيا، لبنان، ليبيا، ماليزيا، مالي، المكسيك، النيجر، نيجيريا، باكستان، بابوا غينيا الجديدة، الفلبين، الاتحاد الروسي، الصومال، جنوب السودان، السودان، سوريا، ترينيداد وتوباغو، تركيا، أوغندا، أوكرانيا (شرق أوكرانيا حيث تسيطر روسيا)، فنزويلا، واليمن.