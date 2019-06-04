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واشنطن تحظر رحلات جماعية إلى كوبا

سياح في كوبا - تشديد العقوبات الأميركية على كوبا

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، حظر الرحلات الجماعية من الولايات المتحدة إلى كوبا.

هذه الخطوة الأميركية أتت كجزء من تشديد العقوبات على الجزيرة الكاريبية بسبب "دورها المزعزع للاستقرار في النصف الغربي من الكرة الارضية".

يذكر أن الولايات المتحدة حظرت تصدير القوارب والطائرات الخاصة الأميركية.

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ويأتي هذا في أجواء مشحونة أصلاً تشهدها واشنطن في منطقة البحر الكاريبي، بالأخص مع فنزويلا، التي فرضت فيها عقوبات على الشركات الأميركية والشركات الأجنبية التي تتعامل مع قطاعي الخدمات الدفاعية والأمنية في فنزويلا.

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