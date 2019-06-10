أميركا.. ترحيل عراقي أدين بالإرهاب

قامت السلطات الأميركية، الأحد، بترحيل ياسين عارف، من مدينة ألباني في ولاية نيويورك إلى العراق، بتهم تتعلق بالإرهاب إثر هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001.

وعاد عارف، وهو كردي الأصل، إلى العراق بعد قضائه 13 عاما ونصف العام في سجن فيدرالي، إضافة إلى ثمانية أشهر في مركز اعتقال بنسلفانيا الخاص بالمهاجرين.

وقال ابنه، صلاح محي الدين، إنه تلقى اتصالا من والده بعدما أبلغه موظفو الهجرة والجمارك أن عليه جمع حاجياته.

ويأمل محي الدين حصول والده على الحرية بعد وصوله إلى بلده الأم.

وأدين عارف، الذي كان يعمل إماما لمسجد السلام في ألباني، بالتآمر لتقديم العون لجماعات إرهابية في عام 2006.

وقال رئيس مسجد السلام، شمشاد أحمد، إن على عارف بدء حياة جديدة في بلده، بالأخص مع التغيير في حياته عند إلقاء القبض عليه وإدانته بالتهم الموجهة إليه في الولايات المتحدة.