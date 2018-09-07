تحضيرات تركية لاستقبال نظام S-400 الروسي

بدأت تركيا في بناء موقع لنظام الدفاع الجوي الروسي S-400 الذي ستستلمه أنقرة العام المقبل.

وكشفت الأقمار الصناعية عن منشأة خرسانية لإطلاق الصواريخ بالإضافة إلى خنادق. ويناسب المبنى الجديد نمط صواريخ S-400 الروسية، بحسب تقرير استخباراتي جديد كشفت عن تفاصيله مصادر لموقع CNBS.

وكانت أنقرة قد وقعت العام الماضي اتفاقا مع موسكو لشراء صواريخ S-400، وصلت قيمته إلى 2.5 مليار دولار، في خطوة أدت إلى تزايد قلق الناتو من ازدياد التواجد الروسي العسكري في المنطقة.

ومن المقرر أن تتسلم تركيا نظام S-400 العام المقبل وسيكون جاهزا للاستخدام بحلول عام 2020، في الوقت الذي يقترب فيه الكونغرس الأميركي من قرار يمنع تسليم مقاتلتين من طراز F-35 إلى أنقرة.

وكان الكونغرس قد طلب من البنتاغون تقريرا خلال 90 يوما يوضح المخاطر المحتملة لاقتناء تركيا نظام S-400.