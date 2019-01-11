أميركا تنظم قمة دولية حول إيران

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة تعتزم تنظيم قمة دولية تركز على الشرق الأوسط وتحديدا إيران، الشهر المقبل في بولندا، حسب ما أفاد به في تصريحات لمحطة فوكس نيوز التلفزيونية في مقابلة تذاع الجمعة.

وكشف بومبيو أن القمة ستعقد يومي 13 و14 شباط/فبراير "للتركيز على الاستقرار في الشرق الأوسط والسلام والحرية والأمن في هذه المنطقة، وهذا يشمل عنصرا مهما وهو ضمان ألا يكون لإيران تأثير مزعزع للاستقرار".

ويزور بومبيو عددا من دول الشرق الأوسط في مسعى لحشد الدعم في المنطقة في ظل وجود مجموعة من القضايا الراهنة تشمل انسحاب القوات الأميركية من سوريا والأزمة القطرية ومقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وقال بومبيو، أثناء الجولة التي تستغرق ثمانية أيام، إن الولايات المتحدة "تضاعف" جهودها للضغط على إيران وتسعى لإقناع حلفائها في المنطقة بأنها ملتزمة بمحاربة تنظيم داعش على الرغم من قرار سحب القوات من سوريا.

وأوضح الوزير الأميركي أن القمة ستضم ممثلين عن دول من أنحاء العالم للتصدي للنفوذ الإيراني في المنطقة مع سعي إدارة الرئيس دونالد ترامب للضغط على طهران.

وانسحب ترامب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في عام 2015 وأعاد فرض عقوبات على طهران برغم سعي بقية الشركاء في الاتفاق، وهم الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا، للحفاظ عليه.

وفي تحول خلال الأسبوع الجاري، فرض الاتحاد الأوروبي بعض العقوبات على إيران.