نمو اقتصادي أميركي قوي في الربع الثالث

أعلنت وزارة التجارة الأميركية تسجيل النمو الاقتصادي معدل 3.5 في المئة بالربع الثالث من 2018.

ورغم أن هذا يمثل تباطؤا مقارنة بالنمو في الفصل السابق الذي بلغ 4.2 في المئة وهو الأعلى خلال أربع سنوات، زاد نمو الناتج المحلي الإجمالي في الفصل الثالث الذي يدعمه استهلاك قوي، إلى ما يفوق توقعات محللين كانوا يراهنون على 3.3 في المئة.

وقبل أقل من أسبوعين من انتخابات منتصف الولاية المرتقبة في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر، يعزز معدل النمو سياسات حفز الاقتصاد بتخفيض الضرائب على الشركات.

ومن المفترض أن تطمئن أرقام الربع الثالث الأسواق غير المستقرة في الأسابيع الأخيرة.

ويعود التباطؤ مقارنة بالفصل الثاني من العام إلى التوترات التجارية وتراجع نسبة صادرات المنتجات الأميركية بـ 3.5 في المئة.

ورغم زيادة الرسوم الجمركية، ارتفعت نسبة الواردات بـ 9.1 في المئة، ويبدو أن المستوردين استبقوا في تموز/يوليو وآب/أغسطس دفعة الرسوم الثانية على المنتجات الصينية التي فرضت في أيلول/سبتمبر.