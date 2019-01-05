أميركا تنشر قوة عسكرية في الغابون

قال الرئيس دونالد ترامب الجمعة إن الولايات المتحدة نشرت قوة عسكرية في الغابون خشية أعمال عنف محتملة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في أعقاب انتخابات الرئاسة.

وقال ترامب في رسالة لقادة الكونغرس إن أول مجموعة من نحو 80 جنديا وصلت إلى الغابون الأربعاء.

وأضاف أن القوات "ستبقى في المنطقة حتى يصبح الوضع الأمني في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يحتاج إلى وجودها".

وكانت الولايات المتحدة دعت الخميس السلطات الانتخابية في الكونغو الديمقراطية إلى "احترام" خيار الكونغوليين عبر نشر نتائج "صحيحة".

وازداد مستوى التوتر في الكونغو الديموقراطية بعد إعلان اللجنة الانتخابية أنها قد تتأخر في الإعلان عن اسم الفائز بهذه الانتخابات والذي سيخلف جوزيف كابيلا، أول رئيس يتخلى عن السلطة بقوة الدستور وليس العنف منذ نال هذا البلد استقلاله عام 1960.