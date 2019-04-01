أميركا.. عطل فني يؤخر رحلات جوية

تسبب عطل فني في تأخر مئات الرحلات الجوية بالولايات المتحدة تتبع على الأقل لخمس شركات طيران هي ساوث ويست إيرلاينز ، دلتا ، يونايتد إيرلاينز ، جيت بلو ، وألاسكا إير.

وقالت المتحدثة باسم الطيران المدني الأميركي كاثلين بيرغن " تواجه العديد من شركات الطيران مشكلات تتعلق ببرنامج الوزن والتوازن يسمى AeroData أثر على العمليات الرئيسية والعمليات الإقليمية بدرجات متفاوتة".

وحسب موقع التتبع فلايت أوير، فقد تم تأجيل ما لا يقل عن 492 رحلة طيران من خطوط ساوث ويست، و 116 رحلة تشغلها شركة جيت بلو.

ومن المطارات المتأثرة بالمشكلة لاغوارديا في نيويورك، ومطار أورلاندو الدولي، ومطار تامبا الدولي، ومطار دالاس فورت وورث، وبوسطن وغيرها.

وفيما أعلنت ساوت ويست حل المشكلة وألا خطط لمزيد من إلغاء رحلاتها، قالت أخرى مثل طيران ألاسكا إنها تعمل على إصلاح المشكلة.