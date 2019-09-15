هجمات السعودية.. أميركا مستعدة لتعويض أي اضطراب في أسواق النفط

قالت متحدثة باسم وزارة الطاقة الأميركية، مساء السبت، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب مستعدة لاستخدام الاحتياطي النفطي الأميركي الطارئ إذ لزم الأمر بعد الهجمات بطائرات مسيرة التي استهدقت منشأتي نفط في السعودية.

وقالت المتحدثة شايلين هاينز إن وزير الطاقة ريك بيري "مستعد لاستخدام الموارد من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي إذا لزم الأمر لتعويض أي اضطراب في أسواق النفط نتيجة هذا العدوان".

وأعلنت حركة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، مسؤوليتها عن هجمات السبت، على منشأتي بقيق وخريص ما أدى إلى توقف عمليات الإنتاج بشكل مؤقت.

وقالت هاينز إن بيري وجه قيادات الوزارة للعمل مع الوكالة الدولية للطاقة في باريس "بشأن الخيارات المتاحة المحتملة للعمل العالمي الجماعي إذا لزم الأمر".

ونسقت الولايات المتحدة في بعض الأحيان مع الوكالة الدولية للطاقة، عمليات السحب الجماعية للنفط من الاحتياطيات الدولية.

وطالما حث الرئيس ترامب الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على إنتاج المزيد من النفط لضبط أسعار الخام.

وأعلن وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الانفجارات في بقيق وخريص، أدت إلى "توقف كمية من إمدادات الزيت الخام تقدر بنحو 5.7 مليون برميل، أو حوالي 50 في المئة من إنتاج الشركة"، مشيرا إلى أنه "سيتم تعويض جزء من الانخفاض لعملائها من خلال المخزونات".

وقال إن الانفجارات أدت أيضا إلى "توقف إنتاج كمية من الغاز المصاحب تقدر بنحو ملياري قدم مكعب في اليوم، تستخدم لإنتاج 700 ألف برميل من سوائل الغاز الطبيعي"، ما سيؤدي بدوره إلى "تخفيض إمدادات غاز الإيثان وسوائل الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى حوالي 50 في المئة".