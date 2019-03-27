قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في جلسة للكونغرس الأربعاء إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ما زالت تعمل على تحديد المسؤولين عن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي ومحاسبتهم.

وقال بومبيو، ردا على سؤال في الجلسة التي عقدها مجلس النواب، إنه سيلتزم بمحاسبة أي شخص تثبت مسؤوليته عن قتل خاشقجي، بمن في ذلك أكبر المسؤولين.

وقال بومبيو للجنة الشؤون الخارجية بالمجلس "سنواصل العمل من أجل تحديد المسؤولين عن قتل جمال خاشقجي ومحاسبتهم".

كان خاشقجي يكتب في صحيفة واشنطن بوست ويقيم في الولايات المتحدة وينتقد الحكومة السعودية. وقُتل في سفارة بلاده في تركيا في أكتوبر تشرين الأول.

وأجج مقتله الاستياء في واشنطن من سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان ومقتل عدد كبير من المدنيين في حرب اليمن الأهلية، حيث يقاتل تحالف تقوده المملكة جماعة الحوثي التي تدعمها إيران.

ووجه أعضاء الكونجرس الأميركي انتقادات حادة للأمير محمد. ويتهمه البعض بالمسؤولية عن قتل خاشقجي وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.

ووجهت السلطات السعودية الاتهام إلى 11 شخصا في مقتل خاشقجي. وتنفي الرياض أن يكون ولي العهد هو من أمر بقتل الصحفي.