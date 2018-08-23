أميركا والصين تتبادلان جمارك عقابية بعشرات المليارات

فرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب الخميس مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية المشددة على منتجات صينية مستوردة بقيمة 16 مليار دولار، ردت عليها الصين بالإعلان فورا عن إجراء مماثل.

ومع هذه الحزمة الأميركية الجديدة من الرسوم الجمركية ترتفع إلى 50 مليار دولار القيمة الإجمالية للمنتجات الصينية المستوردة إلى الولايات المتحدة الخاضعة لرسوم بنسبة 25 في المئة.

وقد تلي هذه الرزمة مجموعة جديدة من العقوبات في أيلول/سبتمبر تطال 200 مليار دولار من المنتجات الصينية،

وردت الصين على الفور معلنة فرض رسوم جمركية مشددة بدورها على 16 مليار دولار من المنتجات الأميركية المستوردة، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الصين نقلا عن اللجنة الحكومية للرسوم الجمركية.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن بكين "تعارض بشدة الرسوم الجمركية ولا خيار لديها سوى الاستمرار في القيام بالهجوم المضاد الضروري".

وأشارت إلى "شبهات واضحة" بأن الرسوم الأميركية تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية، إذ تعتزم تقديم شكوى بهذا الصدد إلى آليّة فض النزاعات في المنظمة.

ويأتي هذا التصعيد في اليوم الثاني من محادثات أميركية صينية تجري في واشنطن سعيا لوضع حد للحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديين الأوليين في العالم.