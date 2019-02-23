أميركا والصين: فرص جيدة لاتفاق تجاري

مددت المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة في واشنطن إلى الأحد، وفق وزير الخزانة ستيفن منوشين، فيما أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن فرص التوصل إلى اتفاق تجاري "جيدة للغاية".

وتوقع ترامب "لقاء قريبا" مع نظيره الصيني شي جين بينغ للتفاوض بشأن النقاط الأكثر حساسيةً في الخلاف التجاري بين البلدين، مضيفاً أن اللقاء قد يجري "في آذار/مارس في مارالاغو"، مقره في فلوريدا.

ووصف ترامب أمام الصحافيين المحادثات مع الصين بأنها "جيدة جداً".

واعترف ترامب أيضاً بأنه يدرس تمديد المهلة التي تنتهي في الأول من آذار/مارس، والتي تهدد الولايات المتحدة من بعدها بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، فيما هي حالياً 10 بالمئة.

ويطالب الأميركيون بتقليص عجز الميزان التجاري مع الصين، وبتغييرات "هيكلية" مثل وقف التبادل المفروض للتكنولوجيا، واحترام حقوق الملكية الفكرية ووقف قرصنة المعلومات ورفع الحواجز غير الضربية.

وقالت محطة تلفزيون "سي إن بي سي" الجمعة نقلا عن مصادر، إن الصين وافقت على شراء بضائع تصل قيمتها إلى 1.2 تريليون دولار من الولايات المتحدة في إطار المفاوضات الحالية لإنهاء الحرب التجارية بين البلدين.

وذكرت سي إن بي سي أيضا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ قد يجتمعان في أواخر آذار/مارس في فلوريدا.

وأضافت المحطة التلفزيونية أن الجانبين ما زالا متباعدين بشأن قضايا رئيسية، من بينها النقل القسري للتكنولوجيا والملكية الفكرية.

ويجري مفاوضون من البلدين محادثات في واشنطن هذا الأسبوع على أمل الاقتراب من اتفاق تجاري قبل أول آذار/مارس، وهو موعد انتهاء مهلة حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لزيادة الرسوم الجمركية على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة.