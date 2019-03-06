أميركا.. وتحديات التخلص من القمامة

تمثل مشكلة القمامة في الولايات المتحدة تحديا كبيرا بعدما أقفلت الصين أسواقها التي كانت تستوعب تلك المخلفات لسنوات، وتقوم بإعادة تدويرها لصنع العديد من المنتجات.

تقول شركات القمامة إنها عرضت على المدن والبلدات الأميركية خيارين؛ إما دفع مبالغ إضافية لتغطية تكاليف نقل القمامة، أو التخلص منها بطريقتها الخاصة.

حسب تقرير نشرته مجلة أتلانتيك، فإن الأغلبية منها آثرت الخيار الثاني.

صعوبات مادية

يقول مسؤولون في بلدة فرانكلين بولاية نيوهامبشر (شمال شرق) إن شركات نقل القمامة تطالبهم بدفع 125 دولار لإعادة تدوير طن النفايات، أو 68 دولار لحرقه.

لكن ولأن خمس سكان البلدة من الفقراء، آثرت السطات الحرق، حسب التقرير.

تقول جودي ميلنر إحدى المسؤولات بالبلدة "نحاول بقدر المستطاع أن نكون أصدقاء للبيئة، لكن لا يمكننا تحمل تلك النفقات".

فرانكلين ليست وحدها، فهناك مدن وبلدات أميركية أخرى كثيرة تعاني من المشكلة وتتبع الوسائل ذاتها لمعالجتها. فيما اضطرت مناطق أخرى لوقف عمليات الجمع بالأساس.

مشاكل بيئية

التكلفة ليس مقتصرة على الجانب المادي فحسب، بل البيئي أيضا. فالمواد العضوية تتحلل وتنتج غاز الميثان وهو عدو للبيئة، علما بأن مكبات النفايات هي المصدر الثالث لانبعاثات هذا الغاز في الولايات المتحدة، حسب التقرير.

وحرق البلاسيتك ينتج انبعاثات كربونية ضارة.

وعلى الرغم من أن العديد من منشآت الحرق تعتبر نفسها مصدرا للطاقة، فقد وجدت دراسات أنها تطلق مواد كيمائية أكثر ضررا (كالزئبق والرصاص)، إذا ما قورنت بالفحم.

كميات متزايدة

وتأتي هذه المشكلة فيما تشهد أميركا تزايدا متصاعدا في كمية النفايات المنتجة.

في عام 2015 وحده أنتجت أميركا أكثر من 262 مليون طن نفايات، بزيادة 4.5 في المئة عن عام 2010 و60 في المئة عن 1985

صعوبات داخلية

وبعد قفل أسواق الصين أبوابها (في العام الماضي)، حاولت شركات داخلية تبني الأمر، لكنها تواجه مشاكل.

تشير الإحصائيات إلى أن 25 في المئة من المواد المعاد تدويرها في الولايات المتحدة ملوثة، حسب الجمعية الوطنية للقمامة وإعادة التدوير الأميركية. وتوظيف عمالة للفصل والتنظيف مكلف للغاية مقارنة بالصين.

تقول بعض الشركات العاملة في مجال التدوير إنها تعثر خلال الفرز على منتجات كثيرة يصعب تدويرها مثل صناديق البيتزا وأغلفة ألواح الحلوى وأكياس التنظيف الجاف وأغطية أكواب القهوة وحاويات الطعام الجاهز البلاستيكية.

إعادة التدوير غير مجدية

وتفضل شركات أميركية كثيرة استخدام مواد جديدة في منتجاتها بدلا من مواد معادة التدوير، والسبب ببساطة هو أن المواد الجديدة أرخص.

ما الحل؟

يرى التقرير أن أفضل طريقة لمعالجة مشكلة القمامة في الولايات المتحدة، هي إقناع الأميركيين بخفض الاستهلاك.

لكنه تحد كبير بالنظر إلى أن الإنفاق الاستهلاكي يشكل 68 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.