أميركا وتركيا تبدآن التدريب على دوريات مشتركة في منبج

قال وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس الاثنين إن الولايات المتحدة وتركيا بدأتا تدريبات معا للقيام بدوريات مشتركة قريبا في منطقة منبج بشمال سورية.

وتقوم قوات تركية وأخرى أميركية في الوقت الحالي بدوريات منفصلة في منبج وفقا لاتفاق توصل إليه البلدان في حزيران/يونيو الماضي.

ويمثل التدريب آخر خطوة قبل قيام البلدين بدوريات مشتركة.

وقال ماتيس في تصريحات صحافية: "التدريب جار في الوقت الحالي وعلينا انتظار ما ستؤول إليه الأمور بعد ذلك".

وأضاف: "لدينا كل الأسباب التي تجعلنا نعتقد بأن القيام بدوريات مشتركة سيتم في الوقت المحدد بعد اكتمال التدريب وبالتالي ينفذ بطريقة صحيحة".

وأوضح أن الولايات المتحدة تعمل حاليا مع المدربين وبعدها ستُجرى تدريبات على مدى أسابيع مع القوات التركية قبل بدء القيام بدوريات مشتركة.

جدير بالذكر أن تركيا أعربت عن رفضها دعم واشنطن لوحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تعتبرها "منظمة إرهابية".

وهددت أنقرة قبل التوصل إلى الاتفاق في حزيران/يونيو بشن هجوم بري ضد تلك الجماعة في منبج رغم وجود القوات الأميركية هناك.

وتضررت العلاقات بين أنقرة وواشنطن أيضا بسبب احتجاز تركيا للقس الأميركي أندرو برانسون.