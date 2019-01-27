أميركا وكندا تعترضان قاذفتين روسيتين

قالت قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية إن مقاتلات أميركية وكندية اعترضت ورافقت قاذفتي قنابل روسيتين كانتا تسيران في المنطقة القطبية الشمالية بالقرب من ساحل أميركا الشمالية.

ذكرت القيادة المعروفة اختصارا باسم (نوراد)، أن مقاتلات "إف-22" و"سي إف-18" حددت مكان قاذفتي قنابل روسيتين من طراز "تو-160 بلاك جاك" دخلتا إلى منطقة كان سلاح الجو الملكي الكندي يقوم بدورية بها صباح السبت.

وأضافت القيادة أنها استخدمت رادارا وأقمارا صناعية ومقاتلة لمراقبة السماء تحسبا لدخول أي طائرات للمجال الجوي الأميركي أو الكندي.

وقال الجنرال تيرينس أوشونيسي قائد القيادة الشمالية بالجيش الأميركي في بيان إن "قدرتنا على حماية دولتينا تبدأ باكتشاف وتتبع وتحديد الطائرات التي تقترب من المجال الجوي الأميركي والكندي بنجاح".



ولم ترد تقارير عن اندلاع مواجهة بين المقاتلات الأميركية والكندية والقاذفتين الروسيتين.