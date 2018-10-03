أميركيان وبريطاني يفوزون بجائزة نوبل للكيمياء

منحت جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2018 الأربعاء إلى الأميركيين جورج سميث وفرانسيس أرنولد والبريطاني غريغوري وينتر عن بحثهم الذي يستخدم أسلوب التطور الموجه لإنتاج إنزيمات لكيماويات وعقاقير جديدة.

وقالت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في بيان إن الفائزين الثلاثة "ألهمتهم قوة التطور واستخدموا المفاهيم نفسها، التغير الجيني والانتقاء، لتطوير بروتينات تحل مشكلات البشر الكيميائية".

وجائزة نوبل للكيمياء هي ثالث جوائز نوبل التي تمنح هذا العام بعد الطب والفيزياء، وتبلغ قيمتها المالية نحو مليون دولار أميركي.