أميركيان يتزوجان في مطار

قرر زوجان أميركيان عقد زواجهما في مطار بولاية أوهايو حيث التقيا للمرة الأولى.

ميشيل بيلو ورون بيترسون سوف ينظمان حفلا عند منطقة استلام الحقائب رقم 6 بمطار كليفلاند هوبنكز الدولي الموجود بمدينة كليفلاند الأميركية.

ولم يفرض الزوجان على ضيوفهما الالتزام بأي زي معين في حفل الزفاف.

وربما يكون هذا الحفل الذي سيحضره 120 شخصا هو الأول من نوعه في المطار الأميركي.

وحسب وسائل إعلام أميركية، التقى الزوجان منذ 12 عاما عندما طلب مدير بيلو منها الذهاب للمطار واستقبال أحد زبائن الشركة.

الزبون كان بيترسون، الذي أصبح لاحقا صديق بيلو.

وتقول بيلو لموقع Cleveland.com : "بيترسون يريد أن يتزوج حيث التقينا للمرة الأولى ... إنه أكثر مكان مثالي يمكن أن نتزوج فيه".