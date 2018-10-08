أميركيان يفوزان بجائزة نوبل في الاقتصاد

منحت جائزة نوبل للاقتصاد 2018 إلى الأميركيين وليام نوردهاوس وبول رومر تكريما لأعمالهما في مواءمة متطلبات الابتكار ومكافحة الاحتباس الحراري مع النمو الاقتصادي العالمي.

وأعلنت الأكاديمية السويدية الملكية للعلوم في بيان أن نوردهاوس ورومر الأستاذ في جامعة ييل ورومر من جامعة سترن للأعمال في نيويورك "طورا منهجيات تعالج تحديات تعتبر بين الأكثر أهمية في عصرنا: المواءمة بين النمو الدائم على المدى الطويل بالاقتصاد العالمي ورفاه سكان العالم".

وقالت الأكاديمية في بيان: "وسعت نتائج أبحاثهما نطاق التحليل الاقتصادي بشكل كبير عن طريق بناء نماذج تشرح كيف يتفاعل اقتصاد السوق مع الطبيعة والمعرفة".

وبدأ منح جائزة نوبل في الاقتصاد، البالغة قيمتها تسعة ملايين كرونة سويدية (مليون دولار)، في 1968 وهي ليست من الجوائز الخمس الأصلية التي نصت عليها وصية رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل في 1895.