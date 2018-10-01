سيدة تتهم رونالدو باغتصابها

تقدمت سيدة أميركية بشكوى ضد نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو تزعم فيها أنه اغتصبها قبل سنوات.

وتقول كاثرين مايورغا وهي من لاس فيغاس إن رونالدو اغتصبها في أحد فنادق المدينة في عام 2009 رغم أنها "كانت تصرخ لا"، وفق ما جاء في دعوى قضائية رفعت الجمعة في منطقة كلارك.

وبحسب الدعوى، قدم رونالدو اعتذاره للسيدة بعد الاعتداء عليها وأبلغها أنه "عادة رجل محترم". وتدعي الدعوى أن رونالدو نفسه أبلغ فريقه القانوني الذي كلفه بمعالجه المشكلة أنها رفضت العلاقة وطلبت منه التوقف عدة مرات.

وتتهم المرأة رونالدو وفريقه باستغلال حالتها النفسية الضعيفة وإجبارها على توقيع تسوية واتفاق عدم إفصاح في 2009.

وقالت إنها حصلت على 375 ألف دولار مقابل صمتها. وتطالب الدعوى بإلغاء التسوية والاتفاق.

ونفى ممثلو رونالدو مزاعم الاغتصاب عندما أوردتها لأول مرة موقع دير شبيغل الألمانية في 2017. وعندما نقل الموقع أنباء الدعوى القضائية يوم الجمعة خلال مقابلة مع مايورغا، قال محامي نجم الكرة كريستشن شورتز في بيان إن ما أورده الموقع "غير قانوني بشكل صارخ".

ونشر رونالدو فيديو مباشر عبر إنستغرام نفى فيه صحة ما نشر، وقال "ما قالوا اليوم كذب.. أخبار كاذبة"، وأنهم يريدون أن يصبحوا مشهورين على حسابه.