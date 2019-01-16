أميركي عاش تجربة داعش: يحبون إعدام الناس

الأميركي وارن كريستوفر كلارك يحكي قصة انضمامه إلى تنظيم داعش لأكثر من ثلاث سنوات عاشها في مناطق سيطرته بين سوريا والعراق، قبل أن تلقي قوات سوريا الديمقراطية القبض عليه.

انتهى به الأمر محتجزا لدى قوات سوريا الديمقراطية(قسد) التي تسيطر على أجزاء واسعة من شمال سوريا، لتجري معه قناة "إن بي سي" الأميركية مقابلة تسأله فيها عن دوافعه ما رآه في السنوات الثلاث.

كلارك مدرس من تكساس اعتنق الإسلام، قال إنه انجذب لتنظيم داعش في العراق، بدافع الفضول فقط.

"عرضت عليهم (داعش) العمل معلما للغة الإنكليزية...أردت أن أعرف المزيد عن أيديولوجيتهم. وماذا كانوا يفعلون. تخصصي الدراسي هو في العلوم السياسية وأحب السفر والأحداث العالمية".

كلارك المكنى حمل لقب "أبو محمد الأميركي"، حسب وثائق عثر عليها في منزل بالعراق، قال إنه اعتقل عشرات المرات من قبل عناصر داعش لرفضه حمل السلاح، لكن رغم ذلك كان على شفا الموت.

" الموصل كانت مكانا يقصف باستمرار. كنت دائما على حافة الهاوية، فلا شيء سوى القنابل والهجمات الجوية ليل نهار. كنت أنام بالنهار، كنت آمل دائما آلا اتعرض إلى القصف".

وأضاف "بالطبع رأيت تسجيلات فيديو. اعتقد فيها عمليات قطع رؤوس وصلب. إنهم يحبون إعدام الناس".

توجه كلارك إلى سوريا من تركيا في حزيران/يونيو 2015. وفي وقت سابق من هذا الشهر، اعتقلته قوات سوريا الديمقراطية مع أجانب آخرين، خلال عملية تطهير لآخر جيب لداعش شمال سوريا.

وقال كلارك خلال مقابلته التلفزيونية إن "مكتب التحقيقات الفدرالي FBI كان متواصلا معه" خلال وجوده مع عناصر داعش، لكنه لم يكن يدري ما سيحدث له مستقبلا.

ويضيف أنه شهد عمليات الإعدام والصلب التي تنفذها تنظيم داعش خلال أكثر من ثلاث سنوات قضاها مع الجماعة الإرهابية.

وزارة الخارجية الأميركية قالت إنها على علم "بالتقارير" والوثائق المتعلقة بكلارك والتي عثر عليها في العراق من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وقال شيراز ماهر، نائب مدير المركز الدولي لدراسة التطرف والعنف السياسي في كلية كينغز في لندن، إن هناك تقارير متضاربة حول عدد المقاتلين الأجانب الذين بقوا في سوريا.

وأضاف "لقد تم القبض على بعضهم، وقتل آخرون، لكن بعضهم لا يزال على قيد الحياة ويعملون".

في العام الماضي، كشف تقرير لبرنامج جامعة جورج واشنطن حول التطرف أن 64 أميركيا سافروا إلى العراق وسوريا لدعم تنظيم داعش منذ عام 2011. وهذا يقارن بالآلاف من الأوروبيين الذين انضموا إلى داعش خلال الفترة نفسها.