Accessibility links

logo-header-elsh logo-header-mag logo-header-saw logo-header-ryv
سابق لاحق
عاجل
أميركا

متهم بالانتماء لداعش قد يسجن لعقود

شعار وزارة العدل الأميركية

يواجه أميركي متهم بالانتماء لتنظيم داعش عقوبة السجن 40 عاما إذا أدين بالتهم الموجهة إليه.

ووجه الادعاء العام للولايات المتحدة تهما لإبراهيم عزي مصيبلي (28 عاما) في المحكمة الفيدرالية في ديترويت، تتضمن التآمر لتقديم الدعم المادي للتنظيم وامتلاك سلاح أتوماتيكي وتلقي تدريب عسكري من داعش.

وألقت قوات سوريا الديمقراطية القبض على مصيبلي في أحد مناطق التنظيم وتم ترحيله لأميركا في منتصف 2018، وفقا لبيان صحافي لوزارة العدل.

وأشار الادعاء العام إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة بمحاسبة مواطنيها في حال دعمهم أو انتمائهم لأي تنظيمات إرهابية، حيث عثر على مصيبلي وهو يحارب قوات التحالف التي تضم قوات أميركية أيضا.

عودة للأعلى
XS
SM
MD
LG