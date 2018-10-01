أميركي وياباني يفوزان بجائزة نوبل للطب

ذهبت جائزة نوبل في الطب هذا العام لجيمس أليسون من جامعة تكساس الأميركية وتاسكو هونغو من جامعة كيوتو اليابانية لتطويرهما علاجا لمرض السرطان.

وتوصل أليسون الذي درس بروتينا يعمل بمثابة مكابح على جهاز المناعة، إلى إمكانية استخدام مثل هذه المكابح وإطلاق خلايا مناعية لمهاجمة الأورام. وصور هذا المفهوم إلى نهج جديد يمكن الاعتماد عليه في علاج السرطان.



أما الياباني هونغو فقد اكتشف بروتينا على الخلايا المناعية وكشف أنه يعمل أيضا على هيئة مكابح، ولكن مع آلية عمل مختلفة. وأثبتت العلاجات التي تستند إلى اكتشافه أنها فعالة بشكل لافت في مكافحة السرطان.

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The 2018 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to James P. Allison and Tasuku Honjo “for their discovery of cancer therapy by inhibition of negative immune regulation.” pic.twitter.com/gk69W1ZLNI — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 1, 2018

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وقالت لجنة نوبل على تويتر إن "السرطان يقتل الملايين من الناس كل عام وهو واحد من أعظم التحديات الصحية للإنسانية. من خلال تحفيز قدرة جهاز المناعة لدينا على مهاجمة الخلايا السرطانية، أسس حائزا جائزة نوبل للطب لهذا العام مبدأ جديدا تماما لعلاج السرطان".

Cancer kills millions of people every year and is one of humanity’s greatest health challenges. By stimulating the ability of our immune system to attack tumour cells, this year’s #NobelPrize laureates have established an entirely new principle for cancer therapy. pic.twitter.com/6HJWsXw4bE — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 1, 2018

وجائزة نوبل للطب هي أولى جوائز نوبل التي تمنح سنويا منذ عام 1901 في مجالات العلوم والأدب والسلام تنفيذا لوصية السويدي ألفريد نوبل مخترع الديناميت.

وتلي نوبل للطب جائزة الفيزياء التي يعلن الفائز بها الثلاثاء، ثم الكيمياء الأربعاء والسلام الجمعة والاقتصاد في الثامن من هذا الشهر. وتمنح كل الجوائز في العاصمة السويدية ستكهولهم باستثناء جائزة نوبل للأدب التي تمنح عادة في أوسلو عاصمة النرويج.

لكن لأول مرة منذ 70 عاما، تغيب جائزة نوبل للأدب هذا العام بسبب الفضيحة الجنسية والمالية لأحد المقربين من الأكاديمية التي تمنح الجائزة، وهو الفرنسي جون كلود أرنولت والذي قضت محكمه الاثنين بسجنه عامين إثر إدانته باغتصاب امراة قبل سبع سنوات.