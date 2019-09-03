أميركي يربح اليانصيب مرتين في  3 أشهر

يقول شعار ولاية مين الأميركية "الحياة كما يجب أن تكون،" وبالفعل تجسد هذا شعار في أحد سكان الولاية؛ رجل ربح اليانصيب مرتين هذا العام، حسب وسائل إعلام أميركية.

ريح روبرت ستيوارت 100 ألف دولار في بطاقة يانصيب مباشرة، بعد ثلاثة أشهر من فوزه بمليون دولار من ورقة يانصيب أخرى، حسب شبكة أيه بي سي نيوز.

اشترى الرجل الذي يقيم في مدينة كينيبونك في مين، بطاقة بـ25 دولارا ليربح أربعة آلاف أضعاف المبلغ الذي دفعه.

وفي مايو الماضي، دفع ستيوارت 25 دولارا لقاء بطاقة يانصيب تبين أنها الرابحة، فأخذ معه إلى البيت 710 آلاف دولار بعد خصم قيمة الضريبة.

تغريدة ليانصيب ولاية مين، واسم روبرت ستيوارت في مقدمة الرابحين.