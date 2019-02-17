أميركي يواجه الموت في سجن مصري

يواجه الأميركي مصطفى قاسم خطر الموت بعد إضرابه عن الطعام في السجون المصرية، حسب ما كشفت عائلته ومحاميه لشبكة "أيه بي سي نيوز".

وكان القضاء المصري قد أصدر حكما بسجن قاسم 15 عاما، بعدما ألقي القبض عليه في 2013 ضمن ما يعرف بقضية "فض اعتصام رابعة".

ويضرب المواطن الأميركي ذو الأصول المصرية عن الطعام منذ أيلول/ سبتمبر الماضي.

وقالت إيمان اخت مصطفى في بيان "أخي لا يستطيع التحمل لأسابيع أو أشهرا أكثر، إنه يموت الآن".

وأشار برافين مادهيراجو محامي مصطفى قاسم إلى أن حالة موكله الصحية سيئة جدا وهي في مرحلة حرجة، خاصة وأنه يفقد وزنه وشعره بشكل مستمر.

وطلب مصطفى من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائبه مايك بنس، في رسالة التدخل والضغط على السلطات المصرية للإفراج عنه، مؤكدا أنه كان في زيارة عمل لمصر، وتم إلقاء القبض عليه دون وجه حق.