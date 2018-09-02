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أمير الكويت يزور واشنطن لعقد محادثات مع ترامب

الرئيس ترامب وأمير الكويت في لقاء سابق

أعلنت وكالة الأنباء الكويتية الأحد أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح سيسافر إلى واشنطن الاثنين في زيارة يعقد خلالها محادثات مع الرئيس دونالد ترامب.

وقال البيت الأبيض في بيان إن الزعيمين سيبحثان قضايا التجارة والاستثمار والتعاون الأمني في اجتماعهما المقرر في الخامس من أيلول/سبتمبر.

وقاد أمير الكويت جهود الوساطة لحل الأزمة الخليجية التي بدأت منذ عام عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والتجارية وحركة النقل مع قطر.

واتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم الإرهاب، الأمر الذي تنفيه الدوحة.

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