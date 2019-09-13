أمير الكويت يغادر المستشفى في أميركا

غادر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مساء الخميس، أحد المستشفيات في الولايات المتحدة بعد خضوعه لفحوصات طبية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، قوله إن "نتائج الفحوصات كانت مطمئنة".

وكان أمير الكويت قد توجه الاثنين الماضي إلى الولايات المتحدة، وعلى جدول أعماله لقاء مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض الخميس. لكن هذه العلة المفاجئة تسببت في تأجيل اللقاء.

وأكد البيت الأبيض في بيان أن "الرئيس يتمنى لصديقه، الشفاء العاجل ويتطلع إلى الترحيب بعودته إلى واشنطن بمجرد أن يشعر بالتحسن."

وانتشرت شائعات حول صحة أمير البلاد على مواقع التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي، وأكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على تواصله مع الأمير، وتمتعه بصحة جيدة.

وفي 18 أغسطس الماضي، قال الديوان الأميري إن أمير البلاد، تعافى من "عارض صحي تعرض له، بعد فحوصات طبية تكللت نتائجها بالنجاح" من دون تفاصيل.